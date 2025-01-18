Stat: Esenler Erokspor
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Mehmet Akıncık, Ogün Kamacı
Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Eşref Korkmazoğlu, Tugay Kaçar, Sakıb Aytaç, Catakovic (Dk. 73 Junior Fernandes), Metehan Mert, Pinchi (Dk. 82 Sefa Narin), Alper Karaman, Oğuz Ceylan, Benhur Keser (Dk. 86 Nzaba), Kayode
Adanaspor: Nurullah Aslan, Fofana, Hasan Hatipoğlu, Innocent (Dk. 61 Yasin Midiliç), Cikalleshi, Ciss, Andrei (Dk. 83 Doğukan Emeksiz), Fatih Kurucuk, Harun Alpsoy, Mehmet Feyzi Yıldırım, Yepie (Dk. 86 Metehan Altunbaş)
Gol: Dk. 55 Kayode (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Dk. 56 Hasan Hatipoğlu, Dk. 60 Cikalleshi, Dk. 79 Harun Alpsoy (Adanaspor), Dk. 76 Alper Karaman, Dk. 88 Ekrem Kılıçarslan, Dk. 90+6 Tugay Kaçar (Esenler Erokspor)
Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Esenler Erokspor, Adanaspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?