Esenler Erokspor Adanaspor'u Yendi

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Esenler Erokspor, sahasında karşılaştığı Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
20. dakikada Fofana'nın sol kanattan ortasında savunmanın sektirdiği topu önünde bulan Yepie Yepie'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı gitti.
56. dakikada Sakıb'ın derinlemesine pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Catakovic, bekletmeden yerden ortaladı. Kayode'nin vuruşunda top kaleci Ekrem'den sekerken, sağa açılan topu Kayode bu kez topukla ağlara gönderdi. 1-0
78. dakikada Adanaspor atağında Ciss pasında topla buluşan Cikalleshi topu düzeltip sert vuruşunda kaleci Ekrem, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
83. dakikada sol taraftan Benhur'un kullandığı köşe vuruşunda arka tarafa açılan topa Kayode kafayı vururken yerden seken top az farkla dışarıya gitti.
90+4. dakikada Fofana'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Fatih'in kafa vuruşunda kaleci Ekrem soluna yatarak topun sahibi oldu.
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Mehmet Akıncık, Ogün Kamacı
Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Oğuz Ceylan, Metehan Mert, Sakıb Aytaç, Eşref Korkmazoğlu, Benhur Keser (Francis Nzaba dk. 86), Tugay Kacar, Alper Karaman, Kayode, Oscar Pinchi (Sefa Narin dk. 82), Hamza Catakovic (Junior Fernandes dk. 73)
Yedekler: Ercüment Kafkasyalı, Mücahit Albayrak, Janne-Pekka Laine, Berkay Aydoğmuş, Abuzer Gaffar Toplu, İdris Furat, Furkan Orak
Teknik Sorumlu: Güray Gündoğdu
Adanaspor: Nurullah Aslan, Feyzi Yıldırım, Fatih Kurucuk, Hasan Hatipoğlu, Adama Fofana, Innocent (Yasin Midiliç dk. 61), Harun Alpsoy, Samuel Yepie Yepie (Metehan Altunbaş dk. 86), Andrei Ivan (Doğukan Emeksiz dk. 83), Amadou Ciss, Sokol Cikalleshi
Yedekler: Korcan Çelikay, Yusuf Can Esendemir, Ferhat Katipoğlu, Cem Güzelbay, Hıdır Aytekin, Endri Çekiçi
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
Gol: Kayode (dk. 56) (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Alper Karaman, Ekrem Kılıçarslan, Tugay Kacar (Esenler Erokspor), Hasan Hatipoğlu, Cikalleshi, Harun Alpsoy (Adanaspor) - İSTANBUL
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