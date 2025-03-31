Stat: Esenler Erokspor
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Abdülhamit Söyler, Okan Taşköprü
Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Oğuz Ceylan (Dk. 64 Metehan Mert), Nzaba, Anıl Yaşar, Sakıb Aytaç, Mücahit Albayrak, Jack (Dk. 64 Laine), Tugay Kaçar (Dk. 82 Pinchi), Alper Karaman, Junior Fernandes (Dk. 82 Catakovic), Kayode (Dk. 82 Faye)
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Schulz, Dalcio (Dk. 71 Cem Tuna Türkmen), Özgür Aktaş (Dk. 64 Mert Çetin), Hayrullah Bilazer (Dk. 55 Rakoczy), Ali Güneren, Kwabena, Mahmut Tekdemir, Osman Çelik, Cephas (Dk. 72 Rotariu), Laura
Goller: Dk. 18 ve 69 Junior Fernandes, Dk. 35 Kayode (Esenler Erokspor), Dk. 28 Anıl Yaşar (Kendi kalesine) (MKE Ankaragücü)
Kırmızı kart: Dk. 74 Mert Çetin (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 24 Tugay Kaçar, Dk. 59 Ekrem Kılıçaslan (Esenler Erokspor), Dk. 35 Osman Çelik, Dk. 53 Özgür Aktaş, Dk. 58 Kwabena (MKE Ankaragücü)
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Esenler Erokspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Esenler Erokspor, Ankaragücü'nü 3-1 yendi - Son Dakika
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