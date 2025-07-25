Esenler Erokspor Bolu'da Kamp Yapıyor - Son Dakika
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Esenler Erokspor Bolu'da Kamp Yapıyor

Esenler Erokspor Bolu\'da Kamp Yapıyor
25.07.2025 12:42
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Esenler Erokspor, üçüncü etap kamp çalışmaları için Bolu'da hazırlık maçları yapıyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, üçüncü etap kamp çalışmalarına Bolu'da devam ediyor.

Abant yolu üzerinde bulunan bir tesiste üçüncü etap çalışmaları için kamp yapan İstanbul temsilcisi, teknik direktör Osman Özköylü gözetiminde yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Özköylü, basın mensuplarına, üçüncü etap çalışmalarının teknik, taktik ve hazırlık maçı ağırlıklı olacağını söyledi.

Fiziksel antrenmanları büyük oranda tamamladıklarını belirten Özköylü, hazırlık maçlarının, antrenmanlarda çalıştıklarını sahaya yansıtma ve oyun planlarını test etme açısından önem taşıdığını kaydetti.

Özköylü, eksik bölgeleri görmek amacıyla bu maçları oynadıklarını aktararak, "Daha iyiye, daha mükemmele ulaşmak için bu hazırlık maçlarını yapıyoruz. Dün bir hazırlık maçı oynadık. Bu maçtan çıkaracağımız olumlu ve olumsuz yönler var. Bunların analizini yapacağız." dedi.

Genç oyuncuların yoğunlukta olduğu kamp dönemi geçirdiklerini dile getiren Özköylü, onlara da şans vermeye çalıştığını, takıma sonradan katılan ve antrenman eksiği olan oyuncuların bulunduğunu, ayrıca sakatlık yaşayan futbolcuların olduğunu anlattı.

Özköylü, lige kadar istedikleri seviyeye gelerek sahaya istediklerini yansıtacak takım oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Takım planlamasının yaklaşık yüzde 80'ini tamamladık. Yapmayı düşündüğümüz iki ya da üç transfer hamlemiz var. Bunlarla ilgili hazırlık maçlarını bekliyoruz. Oyuncularımızın performansına göre eksiklerimizi nasıl giderebiliriz, bunun üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.

Takımda yedi yabancı oyuncu bulunduğunu aktaran Özköylü, bir yabancı oyuncunun daha takıma katılabileceğini, yerli oyuncularla ilgili araştırmaların sürdüğünü ve hazırlık maçlarından elde edilecek geri dönüşlerin bu yöndeki planlamaları şekillendireceğini vurguladı.

Özköylü, geçen sezonun oldukça çekişmeli geçtiğini hatırlatarak, "Bu sezon da benzer bir lig yaşayacağımızı düşünüyorum. Her takım kadrosunu güçlendirmeye, hedef belirlemeye çalışıyor. Özellikle bu sezon beş takımın küme düşecek olması, kulüpleri daha güçlü yatırımlar yapmaya yöneltiyor." ifadelerini kullandı.

Bazı takımların büyük bütçelerle kadrolarını güçlendirdiğine işaret eden Özköylü, "Bu kulüpler diğerlerine göre fark oluşturmaya çalışıyor. Kadrolarına kaliteli oyuncular katarak güç kazanıyorlar. Zorlu ve çekişmeli bir lig olacağı kesin. Şu ana kadar oynanan maçlara baktığımızda da bu düşüncemizin doğru olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Osman Özköylü, Trendyol, Esenler, Futbol, Yaşam, Spor, bolu, Son Dakika

Son Dakika Spor Esenler Erokspor Bolu'da Kamp Yapıyor - Son Dakika

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