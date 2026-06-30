Esenler Erokspor Bolu\'da Kamp Yapıyor

1'inci Lig takımlarından Esenler Erokspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kampa girdi.

Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde kamp yapan Esenler Erokspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da başladı. Teknik direktör Mustafa Gürsel gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve düz koşunun ardından kondisyon, kuvvet ve istasyon çalışmaları yaptı. Günde çift antrenmanla yeni sezona hazırlanacak olan yeşil-sarılı ekip, Bolu kampında güç depolayacak.

Esenler Erokspor, 14 Temmuz'a kadar Bolu'da kamp hazırlıklarına devam edecek.