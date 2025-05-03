Esenler Erokspor, Çayırova'yı 105-80 Yendi - Son Dakika
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Spor

Esenler Erokspor, Çayırova'yı 105-80 Yendi

Esenler Erokspor, play-off yarı finalinde Çayırova Belediyespor'u 105-80'le geçti ve seride 1-0 öne geçti.

03.05.2025 17:11
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Esenler Erokspor, Çayırova Belediyespor'u 105-80 yendi.

Ahmet Cömert Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 20-18 önde tamamlayan Esenler Erokspor, devreye 48-34 üstünlükle girdi. Üçüncü çeyreği de 69-61 önde bitiren ev sahibi ekip, mücadeleden 105-80 galibiyetle ayrıldı.

Esenler Erokspor bu sonucun ardından seride 1-0 öne geçti.

Serinin ikinci maçı 6 Mayıs'ta Çayırova Belediyespor'un ev sahipliğinde Çayırova Spor Salonu'nda oynanacak. Müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Kaynak: AA

Basketbol, Türkiye, Esenler, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Esenler Erokspor, Çayırova'yı 105-80 Yendi - Son Dakika

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