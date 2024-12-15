Esenler Erokspor'dan Kocaelispor'a 2-0 Yenilgi - Son Dakika
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Spor

Esenler Erokspor'dan Kocaelispor'a 2-0 Yenilgi

Mehmet Altıparmak, takımının Kocaelispor'u mağlup etmesini 'hak ettik ve kazandık' sözleriyle değerlendirdi.

15.12.2024 22:54
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- Mehmet Altıparmak: "Hak ettik ve kazandık"

KOCAELİ - Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Kocaelispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Hak ettik ve kazandık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından teknik direktör Mehmet Altıparmak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Altıparmak, "Galip gelmek çok güzel ama hak edenin kazandığı karşılaşma oldu. Maçın başından sonuna kadar. Bugün gerçekten takımımız futbol adına her şeyi yaptı. 4-5 haftadır kaybeden takımdık ama hepsinde bu futbolu oynadık. Çok gol kaçırdık. Bugün maçın başından sonuna kadar oyun sistemimiz hep aynı. Pasa dayalı futbolumuz var. Mümkün olduğunda hücum oynamaya çalışıyoruz. Ligin yeni takımlarındanız. Ama kulüp olarak ikinci senemiz. Oyun sistemi oturttuk. Gittiğimiz her yerde oynamaya çalışıyoruz. Kocaelispor lider. Bandırma'nın da kaybetmesinden sonra bizim maçı kazandıklarında öne geçeceklerdi. Ne oynayacaklarını biliyorduk. Önemli olan bizim ne yapacağımızdı. Düşündüğümüz her şeyi sahada yaptık. Çok daha farklı da kazanabilirdik. Mendes ve Markao'nun etkinliğini maçın başından beri yok ettik. Onlar olmayınca üstümüze gelemeyeceklerini biliyorduk. Pozisyon vermeden maçı bitirdik. Üstün oynadığımız maçı da kazandık. Kocaelispor büyük camia, önemli oyuncuları ve çok iyi hocası var. Bu tür kazalar yolda olur. Kocaelispor bunu atlatır. Çok iyi kadro ve müthiş bir taraftar var. Bizim için çok kritik bir maçtı. Alt taraftan bir an önce sıyrılıp yukarı çıkmak ve play-off oynamak. Bunun için nerede oynarsak oynayalım kazanmak için oynuyoruz. Hak ettik ve kazandık."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Esenler Erokspor'dan Kocaelispor'a 2-0 Yenilgi - Son Dakika

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