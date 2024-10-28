Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Barış Çiçeksoyu, Serdar Osman Akarsu
Manisa FK: Alperen Uysal, Oktay Gürdal (Dk. 86 Kazım Can Kahya), Bartu Göçmen, Muhammet Ensar Akgün, Kaan Kanak, Oğuz Gürbulak (Dk. 73 Muhammet Enes Kiprit), Cissokho, Fofana, Diallo (Dk. 64 Hodzic), Ramirez (Dk. 64 Efe Taylan Altunkara), Osuji (Dk. 73 Wriedt)
Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Furkan Orak, Nzaba, Metehan Mert, Mücahit Albayrak (Dk. 84 Eşref Korkmazoğlu), Jack, Laine, Mor Faye (Dk. 89 Oğuz Ceylan), Alper Karaman (Dk. 85 Ertuğrul İdris Furat), Pinchi (Dk. 76 Jair), Catakovic (Dk. 76 Fernandes)
Gol: Dk. 39 Alper Karaman (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Laine, Dk. 63 Jack (Esenler Erokspor), Dk. 68 Hodzic (Manisa FK)
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Manisa FK'yi 1-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Esenler Erokspor'dan Manisa FK'ya Şok Yenilgi - Son Dakika
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