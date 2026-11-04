Esenler Erokspor, FIBA Avrupa Kupası'nda Sporting'i 106-70 yenip grupta 5'te 5 yaptı

Esenler Erokspor, FIBA Avrupa Kupası'nda Sporting'i 106-70 yenip grupta 5'te 5 yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
FIBA Avrupa Kupası C Grubu 5. maçında Esenler Erokspor Erkek Basketbol Takımı, Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi'nde konuk ettiği Sporting'i 106-70 yendi. Bu sonuçla Esenler Erokspor grupta 5'te 5 yaparken Sporting 2. yenilgisini yaşadı.
Esenler Erokspor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu 5. maçında konuk ettiği Portekiz'in Sporting takımını 106-70 yendi.
Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi'ndeki müsabakaya iyi başlayan Esenler Erokspor, ilk çeyreği 19-17, devreyi de 51-35 önde kapattı.
İkinci yarıda skorer oyununu sürdüren ev sahibi takım, üçüncü çeyreğini 80-51 üstünlükle geçtiği maçtan 106-70 galip ayrıldı.
Esenler Erokspor'da Amadou Sow'un 17, Errick McCollum ve Emre Melih Tunca'nın 16'şar sayısı galibiyete önemli katkı sağladı.
Portekiz ekibinde ise Liam O'Reilly'nin 15, Gabriel Kalscheur'un 14 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
Bu sonuçla Esenler Erokspor, grubunda 5'te 5 yaptı.
Sporting ise 2. yenilgisini yaşadı.
Kaynak: AA
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