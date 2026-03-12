Esenler Erokspor Liderliği Ele Geçirdi

Trendyol 1. Lig'de 30. haftanın perdesi kapandı.

Ligde bu hafta liderlik el değiştirdi. Sahasında Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalan Esenler Erokspor, puanını 63'e çıkardı ve averajla ilk sıraya yükseldi.

Haftaya lider giren Erzurumspor FK, deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'a 3-1 yenildi. 1. Lig'de 12 maçlık galibiyet serisi sona eren Erzurum temsilcisi, 63 puanda kaldı ve ikinci sıraya geriledi.

30. haftayı galibiyetle kapatan Amed Sportif Faaliyetler 61 puanla üçüncü sırada, Arca Çorum FK ise 56 puanla 4. basamakta yer aldı.

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında yapılan müsabakaların 5'ini deplasman ekipleri, 3'ünü ev sahibi takımlar kazandı. İki maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Tüm karşılaşmalarda gol sevinci yaşanırken, takımlar 34 kez fileleri havalandırdı.

Sonuçlar

İmaj Altyapı Vanspor-Adana Demirspor: 1-0

Serikspor-Atko Grup Pendikspor: 3-4

Manisa FK-SMS Grup Sarıyer: 3-0

İstanbulspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-4

Atakaş Hatayspor-Özbelsan Sivasspor: 1-2

Eminevim Ümraniyespor-Erzurumspor FK: 3-1

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor: 1-1

Alagöz Holding Iğdır FK-Sipay Bodrum FK: 2-3

Boluspor-Arca Çorum FK: 1-2

Esenler Erokspor-Bandırmaspor: 1-1

Puan durumu



O G B M A Y AV P 1.ESENLER EROKSPOR 30 18 9 3 72 26 46 63 2.ERZURUMSPOR FK 30 18 9 3 69 23 46 63 3.AMED SPORTİF FAALİYETLER 30 18 7 5 63 32 31 61 4.ARCA ÇORUM FK 30 17 5 8 49 33 16 56 5.ATKO GRUP PENDİKSPOR 30 14 10 6 48 26 22 52 6.SİPAY BODRUM FK 30 15 6 9 64 35 29 51 7.BANDIRMASPOR 30 13 7 10 42 33 9 46 8.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 30 11 11 8 55 37 18 44 9.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 30 12 8 10 40 42 -2 44 10.MANİSA FK 30 12 7 11 46 49 -3 43 11.İMAJ ALTYAPI VANSPOR 30 11 9 10 41 33 8 42 12.BOLUSPOR 30 12 5 13 50 42 8 41 13.ÖZBELSAN SİVASSPOR 30 10 11 9 38 31 7 41 14.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR 30 11 5 14 38 40 -2 38 15.İSTANBULSPOR 30 9 11 10 37 46 -9 38 16.SMS GRUP SARIYER 30 10 5 15 31 40 -9 35 17.SAKARYASPOR 30 7 8 15 39 53 -14 29 18.SERİKSPOR 30 8 5 17 32 59 -27 29 19.ATAKAŞ HATAYSPOR 30 0 7 23 22 82 -60 7 20.ADANA DEMİRSPOR 30 0 3 27 16 130 -114 -51 NOT: Adana Demirspor'a 54 puan silme cezası verildi.

31. hafta

14 Mart Cumartesi:

13.30 Adana Demirspor-Serikspor (Yeni Adana)

20.00 Atko Grup Pendikspor-İstanbulspor (Pendik)

15 Mart Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Atakaş Hatayspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Özbelsan Sivasspor-Eminevim Ümraniyespor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 SMS Grup Sarıyer-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Yusuf Ziya Öniş)

16.00 Sakaryaspor-İmaj Altyapı Vanspor (Yeni Sakarya Atatürk)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Manisa FK (Diyarbakır)

16 Mart Pazartesi:

13.30 Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Arca Çorum FK-Esenler Erokspor (Çorum Şehir)

