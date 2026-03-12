Esenler Erokspor Liderliği Ele Geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Esenler Erokspor Liderliği Ele Geçirdi

12.03.2026 23:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

30. haftada Esenler Erokspor averajla lider oldu, Erzurumspor ise ikinci sıraya düştü.

Trendyol 1. Lig'de 30. haftanın perdesi kapandı.

Ligde bu hafta liderlik el değiştirdi. Sahasında Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalan Esenler Erokspor, puanını 63'e çıkardı ve averajla ilk sıraya yükseldi.

Haftaya lider giren Erzurumspor FK, deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'a 3-1 yenildi. 1. Lig'de 12 maçlık galibiyet serisi sona eren Erzurum temsilcisi, 63 puanda kaldı ve ikinci sıraya geriledi.

30. haftayı galibiyetle kapatan Amed Sportif Faaliyetler 61 puanla üçüncü sırada, Arca Çorum FK ise 56 puanla 4. basamakta yer aldı.

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında yapılan müsabakaların 5'ini deplasman ekipleri, 3'ünü ev sahibi takımlar kazandı. İki maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Tüm karşılaşmalarda gol sevinci yaşanırken, takımlar 34 kez fileleri havalandırdı.

Sonuçlar

İmaj Altyapı Vanspor-Adana Demirspor: 1-0

Serikspor-Atko Grup Pendikspor: 3-4

Manisa FK-SMS Grup Sarıyer: 3-0

İstanbulspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-4

Atakaş Hatayspor-Özbelsan Sivasspor: 1-2

Eminevim Ümraniyespor-Erzurumspor FK: 3-1

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor: 1-1

Alagöz Holding Iğdır FK-Sipay Bodrum FK: 2-3

Boluspor-Arca Çorum FK: 1-2

Esenler Erokspor-Bandırmaspor: 1-1

Puan durumu


OGBMAYAVP
1.ESENLER EROKSPOR30189372264663
2.ERZURUMSPOR FK30189369234663
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER30187563323161
4.ARCA ÇORUM FK30175849331656
5.ATKO GRUP PENDİKSPOR301410648262252
6.SİPAY BODRUM FK30156964352951
7.BANDIRMASPOR30137104233946
8.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ301111855371844
9.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK30128104042-244
10.MANİSA FK30127114649-343
11.İMAJ ALTYAPI VANSPOR30119104133842
12.BOLUSPOR30125135042841
13.ÖZBELSAN SİVASSPOR30101193831741
14.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR30115143840-238
15.İSTANBULSPOR30911103746-938
16.SMS GRUP SARIYER30105153140-935
17.SAKARYASPOR3078153953-1429
18.SERİKSPOR3085173259-2729
19.ATAKAŞ HATAYSPOR3007232282-607
20.ADANA DEMİRSPOR30032716130-114-51
NOT: Adana Demirspor'a 54 puan silme cezası verildi.
31. hafta
14 Mart Cumartesi:
13.30 Adana Demirspor-Serikspor (Yeni Adana)
20.00 Atko Grup Pendikspor-İstanbulspor (Pendik)
15 Mart Pazar:
13.30 Erzurumspor FK-Atakaş Hatayspor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Özbelsan Sivasspor-Eminevim Ümraniyespor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 SMS Grup Sarıyer-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Yusuf Ziya Öniş)
16.00 Sakaryaspor-İmaj Altyapı Vanspor (Yeni Sakarya Atatürk)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Manisa FK (Diyarbakır)
16 Mart Pazartesi:
13.30 Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Arca Çorum FK-Esenler Erokspor (Çorum Şehir)
20.00 Sipay Bodrum FK-Boluspor (Bodrum İlçe)
Kaynak: AA

Esenler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Esenler Erokspor Liderliği Ele Geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin’de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu Mardin'de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Fiyatı 100 lirayı aşmıştı, Erdoğan el attı Limon ithalatında yeni karar Fiyatı 100 lirayı aşmıştı, Erdoğan el attı! Limon ithalatında yeni karar
Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu
Kim’den yeni meydan okuma Yeni nesil tabancayı test etti Kim'den yeni meydan okuma! Yeni nesil tabancayı test etti
ABD ve İsrail’i sarsan istihbarat ABD ve İsrail'i sarsan istihbarat
Savaşta 13. gün İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı Savaşta 13. gün! İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Türkiye’nin yanı başında büyük saldırı Komşudan jet hamle Türkiye'nin yanı başında büyük saldırı! Komşudan jet hamle
İran’ı vururken fark ettiler İsrail’in aklını alan Türkiye gerçeği İran'ı vururken fark ettiler! İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği

23:37
Artan petrol fiyatları Rusya’nın işine yaradı
Artan petrol fiyatları Rusya'nın işine yaradı
23:26
Yüksel Yıldırım’dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar
Yüksel Yıldırım'dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar!
23:14
Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
22:59
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran’dan füzeli yanıt geldi
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran'dan füzeli yanıt geldi
22:42
Samsunspor, Rayo Vallecano karşısında tur şansını zora soktu
Samsunspor, Rayo Vallecano karşısında tur şansını zora soktu
22:41
İsrail, her akşam Beyrut’u vuruyor Canlı yayında şiddetli patlamalar
İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar
21:16
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar
20:59
ABD’de sinagoga saldırı
ABD'de sinagoga saldırı
20:34
Bahçeli’den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
20:26
İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı
İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 23:54:20. #7.12#
SON DAKİKA: Esenler Erokspor Liderliği Ele Geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.