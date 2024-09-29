Esenler Erokspor, Pendikspor'u 4-0 Yendi

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Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Esenler Erokspor, sahasında karşılaştığı Pendikspor'u 4-0 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Esenler Erokspor ile Pendikspor, Esenler Erokspor Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Hakem Yiğit Arslan'ın düdük çaldığı müsabaka, ev sahibinin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Esenler ekibi, 13 ve 23. dakikalarda Hamza Catakovic'in golleriyle devreyi 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda ise ev sahibi, 77'de İdris Furat ve 84'te Jair Tavares Silva'nın golleriyle karşılaşmayı 4-0'lık farklı bir skorla tamamladı.

Ligdeki 3. galibiyetini alan Esenler Erokspor, bu sonuçla beraber puanını da 9'a yükseltti. Konuk ekip Pendikspor ise 4. mağlubiyetini aldı ve 9 puanda kaldı. - İSTANBUL