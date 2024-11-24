Stat: Esenler Erokspor
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Nurettin Dinçer Demir, Yusuf Susuz
Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Furkan Orak, Metehan Mert, Sakıb Aytaç, Mücahit Albayrak, Jack, Alper Karaman (Dk. 46 Fernandes), İdris Furat (Dk. 46 Oğuz Ceylan), Silva (Dk. 73 Tugay Kacar), Pinchi (Dk. 73 Abuzer Gaffar Toplu), Catakovic
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Mehmet Tayfun Dingil, Toure, Kadir Seven, Atakan Akkaynak (Dk. 80 Boudjemaa), Tunahan Ergül, Kerem Kalafat (Dk. 90 Atakan Cangöz), Erkan Kaş, Geraldo (Dk. 79 Catic), Suat Kaya (Dk. 58 Eren Karadağ), Verheydt (Dk. 79 Burak Süleyman)
Goller: Dk. 3 Suat Kaya, Dk. 27 Kerem Kalafat (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 75 ve Dk. 90 Catakovic (Esenler Erokspor)
Kırmızı kart: Dk. 89 Oğuz Ceylan (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Pinchi, Dk. 52 Furkan Orak, Dk. 90 Jack (Esenler Erokspor), Dk. 47 Atakan Akkaynak, Dk. 90 Eren Karadağ (Ahlatcı Çorum FK)
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Esenler Erokspor ile Ahlatcı Çorum FK 2-2 berabere kaldı.
Son Dakika › Spor › Esenler Erokspor ve Ahlatcı Çorum FK 2-2 Berabere - Son Dakika
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