Esenler Erokspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Düzce'de kamp yapan yeşil-sarılı ekip, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Gürsel yönetimindeki idmanda futbolcular, kuvvet, şut ve taktik çalışmaların ardından çift kale maç yaptı.

Esenler Erokspor, yarın Topuk Yaylası Tesisleri'nde Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ittihad ile hazırlık maçında karşılaşacak.