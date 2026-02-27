Esenler Erokspor Zirvede Kalacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Esenler Erokspor Zirvede Kalacak

27.02.2026 19:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osman Özköylü, Boluspor galibiyeti sonrası hedeflerine ulaşacaklarını belirtti.

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Boluspor galibiyeti sonrası, "Zirvedeki yerimizde kalmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki haftalar inşallah istediğimiz gibi hem oyun olarak hem sonuç olarak devam eder. Biz de istediğimiz hedefimize adım adım ilerleriz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Esenler Erokspor, evinde karşılaştığı Boluspor'u 2-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliği elde etti. Müsabakanın ardından Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Özköylü, "Oyun olarak çok beklentimizin seviyesinde olmadı maç. Ama her şeye rağmen kazanılmış bir maç. İlk yarı iyi olduğumuz anlarda, kaçırdığımız net pozisyonlar oldu. Bunları atabilseydik maçı çok daha önce rahat bir hale getirebilirdik. Daha rahat oynayabilirdik. Maalesef çok net pozisyonları harcadık. İlk yarıda 3-4 farkla öne geçebileceğimiz pozisyonları bulduk. İyi oynadığımız dakikalarda golleri atamayınca ikinci yarıya çıkarken o gerginlik, o stres ister istemez üzerinizde oluyor. Her şeye rağmen daha ikinci yarının başında attığımız gol bizi biraz olsun morallendirdi. Belki ilk beş dakikalık süreçte 3-0 yine öne geçebilirdik. Bugün takım üzerinde enteresan bir durgunluk vardı. Biraz belki Ramazan'ın gelmesi, çocukların oruç tutuyor olmasının biraz durgunluğuydu, ona yoruyorum. Ama neticede bu bizim ibadetimiz. Onu da yapacak çocuklar. Biz onlara hiçbir şekilde karışmıyoruz, yapmalarına da müsaade ediyoruz. Ama tabii maça çıktığımız zaman oyun olarak çok daha iyisini yapan bir takımız. Yapmamız gerekenleri bugün istediğimiz kadar yapamadık. Her şeye rağmen kazanılmış bir 3 puan var 2-0'lık bir galibiyetle. Kazanılmış 3 puan çok çok değerli, zirvedeki yerimizde kalmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki haftalar inşallah istediğimiz gibi hem oyun olarak hem sonuç olarak devam eder. Biz de istediğimiz hedefimize adım adım ilerleriz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Osman Özköylü, Boluspor, Esenler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Esenler Erokspor Zirvede Kalacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze’de “2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti“ açıldı Gazze'de "2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti" açıldı
İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı
Üniversiteli gençten acı haber, denizde hayatını kaybetti Üniversiteli gençten acı haber, denizde hayatını kaybetti
Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı
Ülke bu kadını konuşuyor Erkekleri korkunç yöntemle öldürdü Ülke bu kadını konuşuyor! Erkekleri korkunç yöntemle öldürdü
Jamie Carragher’dan canlı yayında Galatasaray taraftarını küplere bindirecek tahmin Jamie Carragher'dan canlı yayında Galatasaray taraftarını küplere bindirecek tahmin

19:57
İngiltere’den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
İngiltere'den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
19:26
Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı
Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı
19:15
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı
18:39
İran’ı kuşatan ABD askeri yığınağını Çin ifşa etti Konum değiştirmişler
İran'ı kuşatan ABD askeri yığınağını Çin ifşa etti! Konum değiştirmişler
18:08
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan’dan Pakistan’a zeytin dalı
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı
17:37
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü’nden sevindiren haber
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü'nden sevindiren haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 20:53:29. #7.11#
SON DAKİKA: Esenler Erokspor Zirvede Kalacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.