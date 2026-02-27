Esenler Erokspor Zirvede Kalacak

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Boluspor galibiyeti sonrası, "Zirvedeki yerimizde kalmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki haftalar inşallah istediğimiz gibi hem oyun olarak hem sonuç olarak devam eder. Biz de istediğimiz hedefimize adım adım ilerleriz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Esenler Erokspor, evinde karşılaştığı Boluspor'u 2-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliği elde etti. Müsabakanın ardından Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Özköylü, "Oyun olarak çok beklentimizin seviyesinde olmadı maç. Ama her şeye rağmen kazanılmış bir maç. İlk yarı iyi olduğumuz anlarda, kaçırdığımız net pozisyonlar oldu. Bunları atabilseydik maçı çok daha önce rahat bir hale getirebilirdik. Daha rahat oynayabilirdik. Maalesef çok net pozisyonları harcadık. İlk yarıda 3-4 farkla öne geçebileceğimiz pozisyonları bulduk. İyi oynadığımız dakikalarda golleri atamayınca ikinci yarıya çıkarken o gerginlik, o stres ister istemez üzerinizde oluyor. Her şeye rağmen daha ikinci yarının başında attığımız gol bizi biraz olsun morallendirdi. Belki ilk beş dakikalık süreçte 3-0 yine öne geçebilirdik. Bugün takım üzerinde enteresan bir durgunluk vardı. Biraz belki Ramazan'ın gelmesi, çocukların oruç tutuyor olmasının biraz durgunluğuydu, ona yoruyorum. Ama neticede bu bizim ibadetimiz. Onu da yapacak çocuklar. Biz onlara hiçbir şekilde karışmıyoruz, yapmalarına da müsaade ediyoruz. Ama tabii maça çıktığımız zaman oyun olarak çok daha iyisini yapan bir takımız. Yapmamız gerekenleri bugün istediğimiz kadar yapamadık. Her şeye rağmen kazanılmış bir 3 puan var 2-0'lık bir galibiyetle. Kazanılmış 3 puan çok çok değerli, zirvedeki yerimizde kalmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki haftalar inşallah istediğimiz gibi hem oyun olarak hem sonuç olarak devam eder. Biz de istediğimiz hedefimize adım adım ilerleriz" diye konuştu. - İSTANBUL