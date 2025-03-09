Eşi benzeri görülmemiş rest: Bu olay gerçekleşirse başkan, koltuğunu futbolcusuna bırakacak

3. Lig takımlarından Denizlispor'da futbolcular, kulüpte değişim isterken başkan Erhan Ergil'den sıra dışı bir teklif geldi.

KAPTAN "SAHİPSİZİZ" DEDİ

Denizlispor Kaptanı Gökhan Süzen, takım arkadaşlarıyla düzenlediği basın toplantısında kulübün maddi ve manevi zorluklarla mücadele ettiğini, destek bulamadıklarını söyledi. Süzen, "Bu takımın sahipsiz olduğunu gerçekten hissettik. Sürekli verilen sözler var ama bir türlü yerine getirilmiyor. En son eski başkan tarafından 16 Ocak'ta maaş ödemesi yapıldı. Artık maddi destek konusunda bir beklentimiz kalmadı. Bunun yanı sıra manevi anlamda da yalnız bırakıldık" ifadelerini kullandı.

Gökhan Süzen

BAŞKANDAN REST: MAÇI KAZANIRSAN BAŞKAN SENSİN

Gökhan Süzen'in basın toplantısının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Erhan Ergil ise "Yarın oynanacak Kırıkkale FK maçında başkan Gökhan Süzen'dir. Ben yine de organizasyonu ve maç ödemelerini sağlayacağım. Maç bitiminde Denizlispor'umuz kazandıysa bu takımın başkanı yine Gökhan Süzen'dir ve istifa edeceğim. Ama eğer Denizlispor kazanamadıysa benim başkanlığımda Gökhan Süzen süresiz kadro dışıdır. İkimizin de torunlarına anlatacağı hikaye oluşmuş olur. Risk budur. Denizlispor kazansın ben kendimi feda ediyorum. Hadi bakalım kim Denizlispor'u daha çok seviyor. Sahaya çıkın sahaya" sözlerini sarf etti.