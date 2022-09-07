Nazilli Belediyespor'un teknik patronu Erdil oldu - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor'un teknik patronu Erdil oldu

07.09.2022 17:00
Nazilli Belediyespor'un teknik patronu Erdil oldu

Eşin Group Nazilli Belediyespor teknik direktörlük görevine Cihan Erdil getirildi.

Eşin Group Nazilli Belediyespor teknik direktörlük görevine Cihan Erdil getirildi.

Teknik direktörlüğe Atletik Performans antrenörü olarak Çaykur Rizespor'da başlayan deneyimli çalıştırıcı, Göztepe'de yaptığı görevin ardından Bucaspor 1928'de antrenör olarak görev aldı. Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanı Ünal Önal ve yöneticilerle bir araya gelen Cihan Erdil, her konuda fikirbirliğine vardı. Başarılı çalıştırıcı kendini Nazilli Belediyesporlu yapan imzayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde gerçekleştirdi.

Eşin Group Nazilli Belediyespor Başkanı Ünal Önal, "Teknik Direktörümüz Cihan Erdil, bugün ilk antrenmanına çıkarak çalışmalarına başlayacaktır. Kendisine başarılar diliyoruz" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Bucaspor, Rizespor, Nazilli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor'un teknik patronu Erdil oldu - Son Dakika

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