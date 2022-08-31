Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Öcal, Afjet Afyonspor maçını değerlendirdi - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Öcal, Afjet Afyonspor maçını değerlendirdi

31.08.2022 11:46
Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Öcal, Afjet Afyonspor maçını değerlendirdi

Eşin Group Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Taner Öcal, ligin ilk maçında 1-1 berabere biten Afjet Afyonspor maçını değerlendirdi.

Eşin Group Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Taner Öcal, ligin ilk maçında 1-1 berabere biten Afjet Afyonspor maçını değerlendirdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Eşin Group Nazilli Belediyespor, sezonun açılış maçında konuk ettiği Afjet Afyonspor'la 1-1 berabere kaldı. Yönetim Kurulu üyesi Faruk Kutlu ve Teknik patron Taner Öcal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde maçı değerlendirdi.

Yeni sezonu yaklaşık bir buçuk ayılık hazırlık kampı sonrasında açtık diyen Teknik Direktör Taner Öcal, "Bu süreçte 5 tane hazırlık maçı yaptık. Yeni oluşan bir takımız. Geçtiğimiz sezondan 2 oyuncumuz bu hafta ilk 11'de başladılar. İmkanlar dahilinde güzel bir takım oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Maça gelince kazanmayı çok istiyorduk. Gerek teknik ekip gerekse oyuncularımız kazanmayı çok istedik. Aşırı motivasyon strese neden oldu. İlk yarı iyi oynadık ama ikinci yarıda sahada kötü bir oyun vardı. Aslında pozisyonlara defalarca çalışmıştık. Maç esnasında hamlelerimizi de yaptık ama maçı çeviremedik. Devre arasında konuştuğumuzda yapmamız gerekenleri tek tek açıkladık ama olmadı. İlk maçlar her zaman zordur. Takımdaki tüm arkadaşlarımıza inanıyoruz, güveniyoruz. Afyonspor maçında tribünleri dolduran binlerce taraftara da desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Takımına çok güvendiğini ifade eden Öcal, "Takım henüz oturmadı. 27 kişilik kadrodan 14'ü bu sene transfer edildi. Maçtan sonra oyuncularımızla konuştuk, maçın analizini yaptık. Bizim daha iyi olmamız gerekiyor. Gereken dersleri çıkardık. Zaman içinde yükselişe geçeceğimize inanıyorum. Batmanspor maçı hazırlıklarımıza da başladık. İnşallah Batman maçında üç puan alırız" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Kemal Atatürk, Nazilli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Öcal, Afjet Afyonspor maçını değerlendirdi - Son Dakika

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