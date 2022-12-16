Eski Alman futbolcudan Cristiano Ronaldo'ya ağır eleştiri: Rakibini tebrik edecek kadar bile haysiyet gösteremedi - Son Dakika
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Eski Alman futbolcudan Cristiano Ronaldo'ya ağır eleştiri: Rakibini tebrik edecek kadar bile haysiyet gösteremedi

16.12.2022 17:12

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ın Portekiz'i elediği çeyrek final maçı sonrası Cristiano Ronaldo'nun Faslı futbolcuları tebrik etmemesinin çok sert sözlerle eleştiren eski Alman futbolcu Dietmar Hamann, "Fas tarihi bir sonuç elde etti ancak Ronaldo, rakibini tebrik edecek kadar bile haysiyet gösteremedi" şeklinde konuştu.

Katar'da devam eden Dünya Kupası'nda Fas'ın çeyrek finalde Portekiz'i elemesinin yankıları sürüyor. Eski Alman futbolcu Dietmar Hamann, tarihi maç sonrası Cristiano Ronaldo'nun tutumu için sert ifadeler kullandı.

"FAS'I TEBRİK DAHİ ETMEDİ"

Hamann yaptığı açıklamada, "Süper starlardan bahsediyoruz, en iyi oyuncular, en çok kazananlar... Bunlardan birinin Cristiano Ronaldo olduğunu söylüyorsunuz ama o, maçtan sonra Fas'ı tebrik dahi edemedi.

"HAYSİYET GÖSTEREMEDİ"

Fas tarihi bir sonuç elde etti ancak Ronaldo, rakibini tebrik edecek kadar bile haysiyet gösteremedi. Bir de Faslı futbolcuların Fransa'ya elendikten sonra gösterdiği nezakete bakın. Tüm oyuncular rakiplerinin ellerini sıktı." ifadelerini kullandı.

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Portekiz Milli Futbol Takımı, Cristiano Ronaldo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski Alman futbolcudan Cristiano Ronaldo'ya ağır eleştiri: Rakibini tebrik edecek kadar bile haysiyet gösteremedi - Son Dakika


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