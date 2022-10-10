Eski basketbolcu Didem Akın, Fenerbahçe'nin Avrupa şampiyonluğuna inanıyor

Eski Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Menajeri Didem Akın, sarı-lacivertlilerin özlem duyduğu Avrupa şampiyonluğuna bu yıl ulaşacağına inandığını söyledi.

Fenerbahçe Alagöz Holding'in bu sezon çok ciddi bir yatırım yaptığını belirten Akın, sarı-lacivertli takımı özlediğini ancak onların başarılarıyla uzaktan gurur duyduğunu aktardı.

Kadın basketbolunun ilerlemesi için milli takımlar seviyesinde başarıların elde edilmesi gerektiğinin altını çizen Akın, "Fenerbahçe Kadın Basketbol takımı bu sene çok ciddi bir yatırım yaptı. Her sene yapıyor ama bu seneki çok farklı, çok önemli transferler yaptı. Antrenörünü değiştirdi. Umarım o hep istediğimiz Avrupa şampiyonluğunu bu sene evimize getirirler." diye konuştu.

Milli takımların başarılı olabilmesi için altyapı yatırımına dikkati çeken Akın, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'ye her zaman özlem var ama onların başarılı olduğunu görmekten çok mutluluk duyuyorum. Sonuçta biz altyapıyı kurduk, onlar devam ettiriyor. Bundan dolayı gurur duyuyorum. Kadın basketbolunda ilerlemek için milli takımlar seviyesinde başarı elde etmemiz gerekiyor. Bu da altyapılara önem vermekle başlıyor. Altyapılardan iyi oyuncular yetiştirmek lazım, bu da rekabetle ve sponsorlarla olur. Hepsi bir arada olursa kadın basketbolu ön plana çıkar."