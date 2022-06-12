Eski Beşiktaşlı futbolcu Vagner Love'dan bomba itiraf: 14 kişilik cinsel ilişki partilerine katıldım - Son Dakika
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Eski Beşiktaşlı futbolcu Vagner Love'dan bomba itiraf: 14 kişilik cinsel ilişki partilerine katıldım

12.06.2022 14:56

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Brezilyalı golcü Vagner Love'dan bomba etkisi yaratacak bir itiraf geldi. 38 yaşındaki Love, 20'li yaşlarında 14 kişilik cinsel ilişki partilerine katıldığını açıkladı.

Vagner Love çok konuşulan bir itirafa imza attı. Mirror'da yer alan habere göre; Love, 20'li yaşlarında 14 kişilik cinsel ilişki partilerine katıldığını itiraf etti."Altı erkek olduğu zaman en az 8 kadın olması gerekirdi. Arkadaşlarım grup cinsel ilişki partilerinde avantaj elde etmek istiyorlardı. Bir futbolcu almak ve sonra bunun hakkında konuşmak kadınları grup cinsel ilişki partilerine davet etmek açısından avantaj sağlıyordu" ifadelerini kullandı.

'14 kişilik cinsel ilişki partisine katıldım' diyen eski Beşiktaşlı yıldızdan olay itiraflar

CİNSEL İLİŞKİ KASEDİ ÇIKMIŞTI

Gündem yaratacak itirafları yapan Vagner Love'ın, 2008 yılında Brezilya'da yetişkin içerikli videolar çeken Pamela isimli bir kadınla cinsel ilişki videosu ortaya çıkmıştı.

'14 kişilik cinsel ilişki partisine katıldım' diyen eski Beşiktaşlı yıldızdan olay itiraflar
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