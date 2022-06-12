Vagner Love çok konuşulan bir itirafa imza attı. Mirror'da yer alan habere göre; Love, 20'li yaşlarında 14 kişilik cinsel ilişki partilerine katıldığını itiraf etti."Altı erkek olduğu zaman en az 8 kadın olması gerekirdi. Arkadaşlarım grup cinsel ilişki partilerinde avantaj elde etmek istiyorlardı. Bir futbolcu almak ve sonra bunun hakkında konuşmak kadınları grup cinsel ilişki partilerine davet etmek açısından avantaj sağlıyordu" ifadelerini kullandı.
Gündem yaratacak itirafları yapan Vagner Love'ın, 2008 yılında Brezilya'da yetişkin içerikli videolar çeken Pamela isimli bir kadınla cinsel ilişki videosu ortaya çıkmıştı.
Son Dakika › Spor › Eski Beşiktaşlı futbolcu Vagner Love'dan bomba itiraf: 14 kişilik cinsel ilişki partilerine katıldım - Son Dakika