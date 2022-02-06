Eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi İspanya'da attığı golle bir ilki başardı

Vedat Muriqi yeni takımı Mallorca'ya galibiyeti getirdi, İspanya La Liga'da tarihe geçti. La Liga'da 23. haftada Mallorca, Cadiz'i konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 2-1 kazanarak ligde biraz olsun nefes aldı.

PENALTIDAN ATTI

Cadiz, 8'de Ruben Alcaraz'la öne geçti. 20'de Salva Sevilla penaltıdan eşitledi. 66'da çalan penaltıda bu kez topun başına Vedat Muriqi geçti. Topu filelere gönderdi.

5 MAÇ SONRA GALİBİYET

Mallorca 5 maç sonra kazanarak 23 puana yükseldi. Vedat ise İspanya'da tarihe geçti. La Liga tarihinde gol atan ilk Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi oldu.