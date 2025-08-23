Eski Futbolcu Metin Baş Denizde Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Spor

Eski Futbolcu Metin Baş Denizde Hayatını Kaybetti

Eski Futbolcu Metin Baş Denizde Hayatını Kaybetti
23.08.2025 19:19
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde denize giren Metin Baş'ın cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde arkadaşlarıyla denize girdikten sonra gözden kaybolan eski futbolcu Metin Baş'ın (72) deniz kenarında cansız bedeni bulundu.

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy beldesi Balıkçı Barınağı mevkisinde deniz kenarında hareketsiz halde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi.

72 YAŞINDAKİ ESKİ FUTBOLCUNUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yapılan incelemede hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kimlik araştırması yapan Sahil Güvenlik ekipleri yaşamını yitiren kişinin, Eskişehirspor, Aydınspor, Altınordu, Didim Belediye ve Aydın Sanayi takımlarında futbol oynayan 72 yaşındaki Metin Baş olduğunu saptadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Arkadaşı Murat Y. ile saat 11.00 sıralarında denize girip uzun süre yüzdükten sonra sahilden ayrıldığı öğrenilen Baş'ın cenazesi, Çınarcık Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Eski Futbolcu Metin Baş Denizde Hayatını Kaybetti - Son Dakika

20:33
Memur-Sen, Hakem Kurulu’na üye gönderecek
Memur-Sen, Hakem Kurulu'na üye gönderecek
15:46
Zelenski: Topraklarımızı işgalciye teslim etmeyeceğiz
Zelenski: Topraklarımızı işgalciye teslim etmeyeceğiz
SON DAKİKA: Eski Futbolcu Metin Baş Denizde Hayatını Kaybetti - Son Dakika
