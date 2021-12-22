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Eski futbolcusundan Turgutluspor'a bilet desteği - Son Dakika

Eski futbolcusundan Turgutluspor'a bilet desteği

22.12.2021 15:56
Eski futbolcusundan Turgutluspor'a bilet desteği

TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor'un 25 Aralık Cumartesi günü ligin 19. haftasında kendi evinde oynayacağı Kahramanmaraşspor maçının tüm biletleri eski futbolcusu ve iş adamı Alim Emiroğlu tarafından alınarak taraftara hediye edildi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor'un 25 Aralık Cumartesi günü ligin 19. haftasında kendi evinde oynayacağı Kahramanmaraşspor maçının tüm biletleri eski futbolcusu ve iş adamı Alim Emiroğlu tarafından alınarak taraftara hediye edildi.

Turgutluspor'da daha önce Kulüp Başkanı Ahmet Daşkan ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, Sakaryaspor maçının tüm biletlerini satın alıp taraftara ücretsiz dağıtılmasının ardından şimdi de Turgutluspor'un eski futbolcusu ve iş adamı Alim Emiroğlu'ndan taraftara bir jest geldi. Emiroğlu tarafından Turgutluspor - Kahramanmaraşspor A.Ş. maçının tüm biletleri satın alınarak, maç biletleri taraftara ücretsiz olarak dağıtılacağı açıklandı. Kulübün eski futbolcusu iş adamı Alim Emiroğlu'na nazik davranışından dolayı teşekkür eden Kulüp Başkanı Ahmet Daşkan, "Daha öncede dediğimiz gibi, gün birlik olma günü. Birlikte güç doğar. Tüm şehir ve Turgutluspor'umuz eski günlerde olduğu gibi bir olmaya başladı. Geçmiş süreçte şehir ile kulüp arasında kopan bağlar tekrardan yeşermeye başladı. Eski futbolcumuz iş adamı Alim Emiroğlu'na şahsım, yönetim kurulum ve camiam adına nazik hareketinden dolayı teşekkür ederim." dedi. - MANİSA

Eski futbolcusundan Turgutluspor'a bilet desteği

Futbol Federasyonu, Kahramanmaraşspor, Turgutluspor, İş Adamı, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eski futbolcusundan Turgutluspor'a bilet desteği - Son Dakika Spor


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