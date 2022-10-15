Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli takımımızın eski sporcularından Hurşit Baytok'un vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Eski milli basketbolcu Hurşit Baytok yaşamını yitirdi - Son Dakika

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