Eski Milli Boksör Ertuğrul Ergezen Vefat Etti

Eski milli boksör Ertuğrul Ergezen'in vefat ettiği bildirildi.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, 1978 doğumlu Ergezen'in hayatını kaybettiği belirtilerek, "Eski milli boksörlerimizden Ertuğrul Ergezen'in vefat haberini öğrenmiş bulunmaktayız. Acılı yakınlarına başsağlığı dileriz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." denildi.
91 kiloda Avrupa üçüncülüğü bulunan Ergezen, Atina 2004 Olimpiyat Oyunları'nda da yer almıştı.
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, İstanbulspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Yardımcı antrenör Eren Şafak, maçın zorluğuna rağmen takımın iyi bir performans sergilediğini ve birleştiğini belirtti. Ayrıca, milli maç arasını iyi değerlendireceklerini ve ligde kalmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde yarışırken bir yandan da transfer çalışmalarının hızlı bir şekilde tespit ve mevki olarak devam ettiğini söyledi. Avcı, takımın planlamalarının kulübün bütçesine göre yapılacağını belirtti ve transfer çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini vurguladı. Avcı ayrıca, yabancı oyuncu sayısını azaltmak için akademik projelerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Gelecek sezonla ilgili transfer yapılması düşünülen isimlerle görüştüğünü belirten Avcı, Trabzonspor'un büyük bir camia olduğunu ve doğru oyun planıyla oyuncuları ikna edebildiklerini söyledi. Avcı, Fenerbahçe maçının önemine de değinerek taraftarlardan sakin ve sabırlı bir şekilde takıma destek vermelerini istedi.
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