Eski Milli Futbolcu Oğuz Çetin Yoğun Bakıma Alındı - Son Dakika
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Spor

Eski Milli Futbolcu Oğuz Çetin Yoğun Bakıma Alındı

Eski Milli Futbolcu Oğuz Çetin Yoğun Bakıma Alındı

Fenerbahçe ve A Milli Takım eski futbolcusu Oğuz Çetin, evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve beyin damarına pıhtı atması nedeniyle yoğun bakıma alındı. Çetin'in bilincinin açık olduğu öğrenildi.

12.02.2025 01:37  Güncelleme: 01:39
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ESKİ milli takım futbolcusu Oğuz Çetin, evinde rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı eski futbolcusu Oğuz Çetin, akşam saatlerinde evinde rahatsızlanması üzerine ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerde, beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen Çetin, yoğun bakıma alındı. Bilincinin açık olduğu öğrenilen 61 yaşındaki Çetin'in hastanedeki tedavisi sürüyor.

TFF: EN KISA SÜREDE SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI TEMENNİ EDİYORUZ

Türkiye Futbol Federasyonu hastaneye kaldırılan eski milli futbolcu için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Mesajda, "A Milli Takımımızın eski futbolcusu ve teknik direktörü, uzun yıllar TFF Futbol Gelişim Direktörlüğünü üstlenen Oğuz Çetin'in yaşadığı sağlık problemi nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Oğuz Çetin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İSTANBULSPOR'DAN AÇIKLAMA

Bir dönem formasını giydiği İstanbulspor kulübü Oğuz Çetin için sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, "Kulübümüzde ve Milli Takımımızda forma giymiş, Türk futbolunun değerli isimlerinden Oğuz Çetin'in yoğun bakıma alındığını öğrenmiş bulunmaktayız. Oğuz Çetin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Eski Milli Futbolcu Oğuz Çetin Yoğun Bakıma Alındı - Son Dakika

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