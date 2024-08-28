Eski Olimpiyat Şampiyonu Ahmet Ayık Beynine Pıhtı Attı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Eski Olimpiyat Şampiyonu Ahmet Ayık Beynine Pıhtı Attı

Eski olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Ahmet Ayık, Sivas'ta hastanede tedavi altına alındı. Ayık'ın genel sağlık durumu iyi ve tedavisi devam ediyor.

28.08.2024 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beynine pıhtı atan eski olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Ahmet Ayık (86), Sivas'ta hastanede tedavi altına alındı.

Doğanşar ilçesinde 31 Ağustos'ta düzenlenecek 55. Doğanşar Ahmet Ayık Türkiye Büyükler Karakucak Güreş Şampiyonası'na katılmak üzere ilçeye gelen Ahmet Ayık, ilçedeki evinde rahatsızlanınca yakınları tarafından Doğanşar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Servisi'ne sevk edilen Ayık, burada tedavi altına alındı.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Tamer Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel sağlık durumu iyi olan Ayık'ın tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Doğan, Ahmet Ayık'ın beynine pıhtı atması sonucu hastaneye geldiğini belirterek, "Ahmet Ayık'ın tedavisi hastanemizde devam ediyor. Genel durumu iyi, beynine pırtı attığı için dün sabah hastanemize geldi. Tedavisine hemen başlandı. Hızlı müdahale edildiği için tedavisi gayet iyi gidiyor. Bugün kendisi ile bir görüşme yaptık. Bir an önce taburcu olup Doğanşar Ahmet Ayık Türkiye Büyükler Karakucak Güreş Şampiyonası'na katılmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ahmet Ayık, sivas, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski Olimpiyat Şampiyonu Ahmet Ayık Beynine Pıhtı Attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:54 RTÜK’ten 4 TV ve 1 radyo kanalına para cezası RTÜK'ten 4 TV ve 1 radyo kanalına para cezası
16:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biraz kafanı çalıştır“ dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz kafanı çalıştır" dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü
16:29 Kayıp Narin Güran’la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir
14:55 Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi
14:35 İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı Gazze’ye gitmek için yola çıktılar İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı! Gazze'ye gitmek için yola çıktılar
09:19 4 ay önce anne olan Yıldız Çağrı Atiksoy eski formuna döndü Mayolu pozlarıyla şov yaptı 4 ay önce anne olan Yıldız Çağrı Atiksoy eski formuna döndü! Mayolu pozlarıyla şov yaptı
08:54 Taksi bile daha ucuz hale geldi Veliler kara kara düşünüyor Taksi bile daha ucuz hale geldi! Veliler kara kara düşünüyor
08:51 Düğün tarihi ile mekan belliydi Acun Ilıcalı ve sevgilisi günler kala karar değiştirdi Düğün tarihi ile mekan belliydi! Acun Ilıcalı ve sevgilisi günler kala karar değiştirdi
08:49 İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ameliyat oldu İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ameliyat oldu
08:10 Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray’ın elenmesi sonrası olay paylaşımlar Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray'ın elenmesi sonrası olay paylaşımlar
07:49 Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreia’yı maçında yalnız bırakmadı Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreia'yı maçında yalnız bırakmadı
07:46 Dev geliri kaçırdık Young Boys’a elenen Galatasaray, 1 milyar liradan oldu Dev geliri kaçırdık! Young Boys'a elenen Galatasaray, 1 milyar liradan oldu
07:30 Yediği gol sonrası adeta delirdi İşte Muslera’nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar Yediği gol sonrası adeta delirdi! İşte Muslera'nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar
07:03 Rahat tavırlarıyla kahvehaneye giren şahıs, işletmeciyi böyle bıçakladı Rahat tavırlarıyla kahvehaneye giren şahıs, işletmeciyi böyle bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 19:42:57. #1.11#
SON DAKİKA: Eski Olimpiyat Şampiyonu Ahmet Ayık Beynine Pıhtı Attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement