Eski Süper Lig hakemi Barış Şimşek, Azerbaycan'da MHK Başkanı oldu - Son Dakika
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Eski Süper Lig hakemi Barış Şimşek, Azerbaycan'da MHK Başkanı oldu

15.07.2022 16:23
Eski Süper Lig hakemi Barış Şimşek, Azerbaycan'da MHK Başkanı oldu

Süper Lig eski hakemlerinden Barış Şimşek, Azerbaycan Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı oldu.

Süper Lig eski hakemlerinden Barış Şimşek, Azerbaycan Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı oldu.

Uzun yıllar Süper Lig'de düdük çalan ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) Merkez Hakem Kurulu VAR Koordinatörlüğü ve Hakem İşleri Müdürlüğü görevlerinde de bulunan Barış Şimşek'in yeni adresi Azerbaycan oldu. Şimşek, Azerbaycan Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu başkanlığına getirildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Merkez Hakem Kurulu, Barış Şimşek, Azerbaycan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski Süper Lig hakemi Barış Şimşek, Azerbaycan'da MHK Başkanı oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski Süper Lig hakemi Barış Şimşek, Azerbaycan'da MHK Başkanı oldu - Son Dakika
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