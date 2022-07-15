Uzun yıllar Süper Lig'de düdük çalan ve Türkiye Futbol Federasyonu 'nda (TFF) Merkez Hakem Kurulu VAR Koordinatörlüğü ve Hakem İşleri Müdürlüğü görevlerinde de bulunan Barış Şimşek'in yeni adresi Azerbaycan oldu. Şimşek, Azerbaycan Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu başkanlığına getirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Eski Süper Lig hakemi Barış Şimşek, Azerbaycan'da MHK Başkanı oldu - Son Dakika

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