Eski Trabzonspor yöneticisinin ofisi kurşunlandı

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Eski Trabzonspor yöneticisi İbrahim Tüfekçi'nin Levent'teki ofisi 1 haftada 3 kez kurşunlandı.

Eski Trabzonspor yöneticisi İbrahim Tüfekçi'nin Levent'teki işyeri 1 haftada 3 kez kurşunlandı. Eski yönetici İbrahim Tüfekçi, hiç kimseyle husumetinin olmadığını belirterek, "Levent Sanayi mahallesindeki işyerimiz motorsikletli saldırganlar tarafından art arda kurşunlandı. Aynı hafta içerisinde 3 kez meydana gelen bu olayla ilgili savcılığa gerekli müracaatlarda bulundum. Husumetli olduğum ya da sorunlu olduğum hiç kimse yok. Emniyetimiz saldırganlara ulaşacaktır. Hem maddi kaybımız var hem de mahallemizde, sokağımızda insanlar dışarı çıkamaz oldu" açıklamasında bulundu.

İbrahim Tüfekçi'ye ait Levent Sanayi mahallesindeki işyeri ve ofisi, gece vaktinde kasklı, motorsikletli iki saldırgan tarafından kurşunlandığı görülüyor. Olayla ilgili fotoğraf ve video kayıtları emniyete teslim edildi. - İSTANBUL