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Eski Trabzonsporlu transferi engelledi! Yıldız futbolcu, tek bir sözle Fenerbahçe'ye gitmedi - Son Dakika

Eski Trabzonsporlu transferi engelledi! Yıldız futbolcu, tek bir sözle Fenerbahçe'ye gitmedi

10.02.2022 01:04

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde renklerine bağlamak için büyük uğraş verdiği sol bek Ghislain Konan'ın transferini eski Trabzonsporlu Zokora'nın engellediği ortaya çıktı. Vatandaşına, "Fenerbahçe'ye gitme" diyen Fildişi Sahilli futbolcunun sözleri üzerine Konan'ın sarı-lacivertlilere imza atmadığı ileri sürüldü.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde birinci önceliği olan Fildişi Sahilli Ghislain Konan, kulübü Reims ikna edilmiş olmasına rağmen sarı-lacivertlilere gelmeyi reddetmişti. Bu transferin olumsuz sonuçlanmasının arkasında Eski Trabzonsporlu Dider Zokora olduğu ifade edildi.

"O KULÜBE GİTME"

61 Saat'in haberine göre, Fildişili oyuncunun daha önce Türkiye'de oynayan bazı oyuncularla temas kurduğu ve Fenerbahçe hakkında aldığı bilgilerden sonra transferden vazgeçtiği ise gelen bilgiler arasında. Konan'ı Fenerbahçe yolundan çevirenin ise Didier Zokora olduğu öğrenildi. Zokora'nın, "O kulübe gitme" dediği ve vatandaşını yoldan çevirdiği bildirildi.

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Zokora daha önceki yıllarda Fenerbahçe'yle görüşen Simon Deli, Gervinho, Bony gibi isimleri de kapıdan çeviren isim olarak biliniyor. Zokora, bordo-mavili formayı giyerken o dönemde Fenerbahçe'de oynayan Emre Belözoğlu'nun kendisine ırkçı söylemlerde bulunduğunu ifade etmişti.

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Fenerbahçe, Zokora, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski Trabzonsporlu transferi engelledi! Yıldız futbolcu, tek bir sözle Fenerbahçe'ye gitmedi - Son Dakika
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