Eski Trabzonsporlu transferi engelledi! Yıldız futbolcu, tek bir sözle Fenerbahçe'ye gitmedi

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde birinci önceliği olan Fildişi Sahilli Ghislain Konan, kulübü Reims ikna edilmiş olmasına rağmen sarı-lacivertlilere gelmeyi reddetmişti. Bu transferin olumsuz sonuçlanmasının arkasında Eski Trabzonsporlu Dider Zokora olduğu ifade edildi.

"O KULÜBE GİTME"

61 Saat'in haberine göre, Fildişili oyuncunun daha önce Türkiye'de oynayan bazı oyuncularla temas kurduğu ve Fenerbahçe hakkında aldığı bilgilerden sonra transferden vazgeçtiği ise gelen bilgiler arasında. Konan'ı Fenerbahçe yolundan çevirenin ise Didier Zokora olduğu öğrenildi. Zokora'nın, "O kulübe gitme" dediği ve vatandaşını yoldan çevirdiği bildirildi.

YILDIZ FUTBOLCULARA, FENERBAHÇE HAKKINDA OLUMSUZ KONUŞTU

Zokora daha önceki yıllarda Fenerbahçe'yle görüşen Simon Deli, Gervinho, Bony gibi isimleri de kapıdan çeviren isim olarak biliniyor. Zokora, bordo-mavili formayı giyerken o dönemde Fenerbahçe'de oynayan Emre Belözoğlu'nun kendisine ırkçı söylemlerde bulunduğunu ifade etmişti.