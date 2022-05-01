Eski Yugoslav futbolcu Ivica Osim hayatını kaybetti - Son Dakika
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Eski Yugoslav futbolcu Ivica Osim hayatını kaybetti

01.05.2022 17:28
Eski Yugoslav futbolcu Ivica Osim hayatını kaybetti

Yugoslav futbolunun önemli isimlerinden olan İvica Osim vefat etti.

Yugoslav futbolunun önemli isimlerinden olan İvica Osim vefat etti. ???????

81 yaşında hayata gözlerini yuman efsane isim, 1959'da giydiği Zeljeznicar forması ile oynadığı 250 maçta, 75 gol kaydetti.

Yugoslavya A Milli Futbol Takımı'nda da oynayan 1941 doğumlu Osim, 1967'de Yugoslavya'nın en iyi futbolcusu ödülünü kazandı.

Futbol kariyerini 1978'de sonlandıran Osim, Japonya A Milli Futbol Takımı, Zeljeznicar, Panathinaikos, Partizan, Strum Graz ve JEF United'de teknik direktörü olarak da görev yaptı.

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A Milli Futbol Takımı, Yugoslavya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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