Eskişehir 2024 Faaliyet Raporu Açıklandı

Spor

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2024 yılı faaliyet raporunu açıkladı.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, spor hizmetleri birimi tarafından yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" adlı proje kapsamında, 1281 genç sporcuya yüzme eğitimi, "Mutlu Çarşamba Projesi" ile ise 72 özel gereksinimli bireye spor eğitimi verildiği bildirildi.

Rapora göre, 2024 yılında 49 sporcu "milli" unvanı kazanırken, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları Projesi kapsamında da 29 branşta 22 bin sporcuya eğitim verildiği ifade edildi.

Sicil Lisans ve Spor Kulüpleri Birimi Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri birimince 54 farklı federasyonda 5 bin 687 lisans eğitimi gerçekleştirilirken, il genelinde Okul Sporları birimince yapılan çalışmalar sonucunda il, ilçe ve okul düzeyinde sporcu lisans sayısının 7 bin 716'ya ulaştığı kaydedildi.