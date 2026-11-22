Eskişehir Anadolu Spor 2-0 yenildi, bitiş düdüğü sonrası tartışma büyümeden önlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 3. Lig 2. Grup 13. haftasında Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri, 1922 Akşehirspor'a 2-0 mağlup oldu; bitiş düdüğüyle sahada gerginlik çıktı. Futbolcular arasındaki sözlü tartışma fiziksel müdahaleye dönüşürken teknik heyet ve futbolcular araya girip olayı büyümeden önledi.
TFF 3. Lig 2. Grup 13. haftasında Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri'nin, 1922 Akşehirspor'a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte saha içerisinde gerginlik yaşandı.
Karşılaşmanın tamamlanmasının ardından iki takım futbolcuları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle olay fiziksel müdahale noktasına geldi. Sahadaki gerginlik, her iki takımın teknik heyeti ve diğer futbolcuların hızlı bir şekilde araya girmesiyle büyümeden önlendi. Tarafların sakinleştirilmesinin ardından futbolcular soyunma odasına gitti.
Kaynak: İHA
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