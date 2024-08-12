Eskişehir Central Court Tenis Turnuvası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Eskişehir Central Court Tenis Turnuvası Başladı

Eskişehir Central Court Tenis Turnuvası Başladı

Eskişehir Central Court organizasyonunda Odunpazarı Belediyesi ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin (EOSB) destekleriyle Bento Spor ev sahipliğinde düzenlenen Tenis Turnuvası lansman maçlarıyla başladı. Turnuvada 4 ayrı kategoride yarışacak olan sporcular, şampiyonluk için mücadele edecek.

12.08.2024 14:54  Güncelleme: 14:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Central Court organizasyonunda Odunpazarı Belediyesi ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin (EOSB) destekleriyle Bento Spor ev sahipliğinde düzenlenen Tenis Turnuvası lansman maçlarıyla başladı.

2024 Yaz Tenis Turnuvası, Bento Spor Kompleksi'nde lansman maçlarıyla başladı. Lansman maçlarında kadınlar kategorisinde finalde Pelin Ermiş'le karşılaşan Zeynep Sude Bağın şampiyon oldu. Erkekler finalini ise Rüstem Akbel ile karşılaşan Ertuğrul Aydın kazanarak şampiyonluk elde etti.

4 ayrı kategoride yarışacaklar

Tenis sporunun tabana yayılması için 11 yıldır etkinlikler düzenleyen ve 600 yakın katılımcısı ile düzenli aktiviteler yapan Eskişehir Central Court organizasyonunda düzenlenen turnuvada 200'ün üzerinde sporcu 4 ayrı kategoride grup ve eleme maçlarında yarışacak. 2 aya yakın sürmesi planlanan turnuvada tenis severler şampiyonluk için mücadele edecek. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yaşam Park içerisinde bulunan Bento Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvaya 200'ün üzerinde tenis sporcusu katılacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Odunpazarı Belediyesi, Spor, Etkinlikler, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehir Central Court Tenis Turnuvası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:15 Görüntü infial yaratmıştı İntikam yemini eden Putin’den Ukrayna’ya gözdağı: Karşılık verilecek Görüntü infial yaratmıştı! İntikam yemini eden Putin'den Ukrayna'ya gözdağı: Karşılık verilecek
14:22 Özdağ’dan Akşener’le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce beni dinlenemeyen odaya götürüp ’adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz’ dedi Özdağ'dan Akşener'le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce beni dinlenemeyen odaya götürüp 'adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz' dedi
13:55 Sancaktepe Belediyesi’nin çalıştayında bir vatandaşın Kürtçe konuşması MHP ilçe başkanını küplere bindirdi Sancaktepe Belediyesi'nin çalıştayında bir vatandaşın Kürtçe konuşması MHP ilçe başkanını küplere bindirdi
12:37 En İyi Keskin Nişancı Yarışması’na Türk askerinin başarısı damga vurdu En İyi Keskin Nişancı Yarışması'na Türk askerinin başarısı damga vurdu
11:19 Türkiye’nin Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı Bakan Güler’den dikkat çeken 3 madde Türkiye'nin Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı! Bakan Güler'den dikkat çeken 3 madde
23:32 Tuzla’da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı Tuzla'da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı
23:25 Beşiktaş, Süper Lig’in ilk haftasında Samsunspor’u 2-0 yendi Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'u 2-0 yendi
23:03 Beşiktaş’ta sakatlık şoku Gabriel Paulista, ikinci yarıya çıkmadı Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Gabriel Paulista, ikinci yarıya çıkmadı
22:50 Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı Zaporijya Nükleer Santrali’nde yangın Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı! Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın
22:41 Taraftarlar küplere binecek Abdullah Avcı’dan istifa sorusuna bomba cevap Taraftarlar küplere binecek! Abdullah Avcı'dan istifa sorusuna bomba cevap
21:52 Yurt dışına çıkacaklar dikkat Bu geceden itibaren 500 lira oldu Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Bu geceden itibaren 500 lira oldu
21:21 Netanyahu’nun yanıtı bekleniyor Hamas’ın yeni lideri Sinvar’dan yeni ateşkes teklifi Netanyahu'nun yanıtı bekleniyor! Hamas'ın yeni lideri Sinvar'dan yeni ateşkes teklifi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 15:32:14. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir Central Court Tenis Turnuvası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement