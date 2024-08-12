Eskişehir Central Court Tenis Turnuvası Başladı

Spor

Eskişehir Central Court organizasyonunda Odunpazarı Belediyesi ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin (EOSB) destekleriyle Bento Spor ev sahipliğinde düzenlenen Tenis Turnuvası lansman maçlarıyla başladı.

2024 Yaz Tenis Turnuvası, Bento Spor Kompleksi'nde lansman maçlarıyla başladı. Lansman maçlarında kadınlar kategorisinde finalde Pelin Ermiş'le karşılaşan Zeynep Sude Bağın şampiyon oldu. Erkekler finalini ise Rüstem Akbel ile karşılaşan Ertuğrul Aydın kazanarak şampiyonluk elde etti.

4 ayrı kategoride yarışacaklar

Tenis sporunun tabana yayılması için 11 yıldır etkinlikler düzenleyen ve 600 yakın katılımcısı ile düzenli aktiviteler yapan Eskişehir Central Court organizasyonunda düzenlenen turnuvada 200'ün üzerinde sporcu 4 ayrı kategoride grup ve eleme maçlarında yarışacak. 2 aya yakın sürmesi planlanan turnuvada tenis severler şampiyonluk için mücadele edecek. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yaşam Park içerisinde bulunan Bento Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvaya 200'ün üzerinde tenis sporcusu katılacak. - ESKİŞEHİR