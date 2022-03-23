Eskişehir'de 2022 Şener Arslan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası başladı - Son Dakika

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonunca geçen yıl ekim ayında vefat eden antrenör Şener Arslan anısına düzenlenen "2022 Şener Arslan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası", Eskişehir'de başladı.

Porsuk Spor Salonu'ndaki şampiyona için 15 yaş altı yıldızlar, 18 yaş altı gençler, 21 yaş altı gençler, büyükler ve master kategorilerinde farklı kentlerden bin 500 sporcu kayıt yaptırdı.

25 Mart'ta sona erecek şampiyonda altın madalya kazanan sporcuların, performansı ve geçmiş yıllardaki başarısına göre milli takım kadrosuna dahil edileceği bildirildi.

Federasyon Başkanı Niyazi Kurt, AA muhabirine, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Milli Takım Başantrenörü Şener Arslan'ın adını şampiyonayla yaşattıklarını belirterek, Arslan'ın Türk bilek güreşi camiasında emeğinin çok fazla olduğunu söyledi.

Şampiyonanın 5 kategoride düzenlendiğini ifade eden Kurt, "Şampiyonaya bin 500 sporcu katılım sağladı. 50'den fazla ilden katılım var. Büyük bir organizasyona imza atıyoruz. Bu şampiyonada teknik kurullarımızca değerlendirilip seçilecek olan milli sporcular, mayıs ayında Romanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda, ardından da ev sahipliğini yapacağımız Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek." diye konuştu.