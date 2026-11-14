Eskişehir’de 2026-2027 eğitim öğretim yılı Okul Sporları Açılış Töreni gerçekleştirildi

Eskişehir'de 2026-2027 eğitim öğretim yılı Okul Sporları Açılış Töreni, Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, eğitim yöneticileri ve Okul Sporları Tertip Komitesi üyelerinin katıldığı programda, 2025-2026 eğitim öğretim yılında ulusal ve uluslararası alanda başarı elde eden okullar ile sporcular bir araya geldi.

Program çerçevesinde gerçekleştirilen Okul Sporları Genç A Kız Voleybol müsabakaları sonucunda dereceye giren okullar da belli oldu. Müsabakalarda MAT-FKB Gelişim Okulları birinci, Şehir Koleji ikinci, Çağdaş Okulları üçüncü ve Fatih Anadolu Lisesi dördüncü sırada yer aldı. Dereceye giren okullara ödülleri takdim edildi.