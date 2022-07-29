Doğa tutkunlarının gece yürüyüşü 12 kilometreye çıktı

Eskişehir'de 30 doğa tutkunu 12 kilometrelik orman parkurunda gece yürüyüşü gerçekleştirdi.

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) her hafta gerçekleştirdikleri doğa yürüyüşüne bu hafta mesafeyi artırarak devam etti. 30 kişilik grup, Kent Ormanı parkurunda 12 kilometrelik gece yürüyüşü yaptı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüş aynı noktada sona erdi. Ekip sorumlusu Gökay Konuk, sağlıklı yaşam için sportif faaliyetlerin önemli olduğuna ve insanların daha hareketli yaşaması gerektiğine dikkat çekti. - ESKİŞEHİR