Eskişehir'de 5 yaşındaki İkra, bisiklet bilmeden motosiklette rampa tırmanıyor - Son Dakika
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Eskişehir'de 5 yaşındaki İkra, bisiklet bilmeden motosiklette rampa tırmanıyor

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Eskişehir\'de 5 yaşındaki İkra, bisiklet bilmeden motosiklette rampa tırmanıyor
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Eskişehir'de 5 yaşındaki İkra Karaca, bisiklet sürmeyi öğrenmeden motosiklet kullanmaya başladı; arazi ve pistlerde rampa tırmanıyor. Baba Orhan Karaca, kızının profesyonel destek ve sponsorlukla yarışlara hazırlanmasını istiyor; İkra ise Zayn Sofuoğlu ile yarışmayı hayal ediyor.

Eskişehir'de yaşayan 5 yaşındaki İkra Karaca, bisiklet sürmeyi bile öğrenmeden motosiklet kullanmayı öğrendi. Arazi ve pistlerde ayakta sürüş ile rampa tırmanışları yapan minik İkra, gelecekte milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu ile yarışmayı hayal ediyor.

Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi'nde yaşayan ve amatör olarak motosiklet kullanan Orhan Karaca, bebekliğinden itibaren motor üstünde büyüttüğü 5 yaşındaki kızı İkra ile sıra dışı bir baba-kız hikayesi dikkat çekiyor. Bisiklet öğrenmeden 8 ay önce motosiklet kullanmaya başlayan minik İkra; orman, arazi ve pistlerde rampa tırmanışları ile engebeli alan geçişlerini başarıyla gerçekleştiriyor. Kızının bu spora aşkla bağlandığını ve özgüveninin gözle görülür şekilde arttığını belirten Karaca, profesyonel bir destek ve sponsorlukla İkra'yı ileride yarışlara hazırlamak istiyor.

Orhan Karaca: "Beraber çalışıyor, birbirimizi geliştiriyoruz"

Kızının motosiklete başlama serüvenini anlatan baba Orhan Karaca, "Çok küçük yaştan beri, daha kundaktayken, bebek kucağındayken falan motora binmeye başladık biz İkra'yla. Serüvenimiz aslında çok küçük yaşlarda başladı. Devamlı bizi görüyor, arkadaş gruplarımızla çıktığımızda görüyor. Çok ilgisi oldu. Önümde de çok gezdirdim, beraber de çok gezdik ve en sonunda motorumuzu aldık. Aslında 8 aydır falan bir motor geçmişimiz var. Bisiklet sürmeyi bilmeden, daha bisikleti öğrenmeden motora başladık. Farklı bir başlama serüvenimiz oldu. Ama İkra motoru sevmiyor, aşık oldu. O yüzden çok mutluyum. Benim de sevdiğim bir şeyi sevmesi bizim ortak alanımız oldu. Beraber çalışıyor, birbirimizi geliştiriyoruz" diye konuştu.

"Zayn gibi ilerlemesini çok isterim"

Kızına kendi imkanlarıyla eğitim verdiğini ve hayallerini aktaran Karaca, "Rampa tırmanışları, engebeli alanlarda motor kullanma, ayakta sürüş gibi ufak eğitimler vermeye çalışıyorum. Çok profesyonel değilim ama kendi bildiğim kadarıyla gösteriyorum. İleride yarışlara katılabilmesi için elimden geldiği kadar eğiteceğim. Eskişehir şartlarında motokros ve enduro motosiklet sporları geride. Bize bir sponsor, bir destek olursa kızımın ileride Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn gibi ilerlemesini çok isterim. İkra da şimdiden 'Zayn'le yarışmak istiyorum' diyor. Kız çocuğu diye ayırmamaları lazım, aileler korkmamalı. Biz bunu pistlerde, spor amaçlı yapsın diye eğitiyoruz. Ekipmanlarımız da tam, bir tek ayağına uygun botumuz eksik, onu da tamamlayacağız" dedi.

Minik İkra: "Gazlamayı ve ayakta sürmeyi seviyorum"

Motosiklet kullanmayı çok sevdiğini belirten 5 yaşındaki minik İkra ise, "Motosikleti seviyorum; rampalara çıkıyorum, ufak denemeler yapıyorum, gazlamayı ve ayakta sürmeyi seviyorum. Arazide, ormanda, pistte, motosport alanında ve tepelerde kullanıyorum. Zayn'ı tanıyorum, onunla motosiklet kullanmak ve yarışmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Orhan KaracaMotosikletEskişehirYaşamSporSon Dakika

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