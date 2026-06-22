Eskişehir’de Yoga Günü Buluşması

Eskişehir'de 21 Haziran Dünya Yoga Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte bir araya gelen katılımcılar, sağlıklı ve aktif bir yaşam için yoga yaptı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 21 Haziran Dünya Yoga Günü dolayısıyla özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Sağlıklı yaşam, farkındalık ve aktif hayatın önemine dikkat çekilen buluşmada, çok sayıda katılımcı eğitmenler eşliğinde yoga hareketleri uygulandı.

Açık havada gerçekleşen ve renkli görüntülere sahne olan etkinlik yoga uygulamalarının tamamlanmasının ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR