Eskişehir'de futsal genç erkek takımları Porsuk Spor Salonu'nda sahaya çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Porsuk Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Sporları Futsal Genç Erkek müsabakalarında okul takımları sahaya çıktı. Başarılı olan takımlara, karşılaşmaların ardından kupa ve madalyaları verilecek.
Eskişehir'de Okul Sporları kapsamında düzenlenen Futsal Genç Erkek müsabakaları başladı.
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Porsuk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda okul takımları mücadele ediyor. Turnuvada dereceye girmek için sahaya çıkan genç sporcuların karşılaşmaları devam ediyor. Müsabakaların tamamlanmasının ardından başarılı olan takımlara kupa ve madalyaları verilecek.
Kaynak: İHA
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