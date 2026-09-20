Eskişehir'de Hentbol Süper Ligi maçı, 112 sağlık ekibi geç kalınca oynanmadı

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 4. haftasında Mihalıççık Belediyespor ile Trabzon Büyükşehir Belediyespor arasında oynanması planlanan karşılaşma, 112 Acil Sağlık ekibinin salona geç gelmesi nedeniyle oynanmadı.

Eskişehir'deki Porsuk Spor Salonu'nda saat 14.00'te başlaması planlanan müsabaka için mevzuat gereği karşılaşmadan en az 30 dakika önce ambulans ve sağlık ekibinin salonda hazır bulunması şartı yerine getirilemedi.

Ambulans ve sağlık ekibi, karşılaşmanın başlama saatinden yaklaşık 15 dakika sonra salona ulaştı.

Hakem heyeti, sağlık ekibinin zamanında salonda hazır bulunmaması nedeniyle müsabakayı başlatmadı.

Maçla ilgili Türkiye Hentbol Federasyonu Disiplin Kurulu sürecinin işletileceği ve bu süreç sonrası kararın verileceği bildirildi.