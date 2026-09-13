Eskişehir'de her cumartesi düzenlenen bisiklet turu güvenlik ekipmanlarıyla yapıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de her cumartesi düzenlenen bisiklet turu güvenlik ekipmanlarıyla yapıldı

Eskişehir\'de her cumartesi düzenlenen bisiklet turu güvenlik ekipmanlarıyla yapıldı
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Eskişehir'de 'Görünür Ol, Güvende Ol' sloganıyla düzenlenen bisiklet turu, çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Kask, eldiven ve reflektif yelek giyen bisikletliler, polis kontrolünde yaklaşık 7,5 kilometrelik güzergahta pedal çevirdi.

Eskişehir'de 'Görünür Ol, Güvende Ol' sloganıyla düzenlenen bisiklet turu, çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Bisikletliler Derneği tarafından Eskişehir'de her hafta cumartesi günü saat 18.00'da bisiklet turu düzenleniyor. Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Stad Sokak üzerinde buluşan bisikletliler, 'Görünür Ol, Güvende Ol' sloganı ile hep birlikte pedal çeviriyor. Kask, eldiven ve reflektif yelek gibi güvenlik ekipmanları giyip polis ekiplerinin kontrolünde trafiğe çıkan bisikletliler, yaklaşık 7,5 kilometrelik güzergahta dolaşıyor.

"Bisiklete katılım artıyor"

Hakan Özhan: Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Bisikletliler Derneği Eskişehir Temsilcisi Hakan Özhan, "Trafikte ne kadar görünür olursak o kadar güvende oluruz. Trafikte görünür olmak için reflektif kıyafetler, aydınlatma; kendi güvenliğimiz için kaskımızı, eldivenimizi ve gerekli bütün koruyucu ekipmanları takmamız gerekiyor. Buna da trafikte dikkat çekmek amacıyla bisiklet yollarında ve normal trafikte bisiklet turu düzenliyoruz. Herkesin katılabileceği 6-7 kilometrelik bisiklet turumuz gerçekleşiyor. Her cumartesi akşam 18.00'da burada buluşuyoruz. Güzergahlarımız değişebiliyor ama uzunluk 6-7 kilometreyi geçmiyor. Bisiklete katılım artıyor. Bisiklet yolları yapıldıkça ve faydaları anlatıldıkça bisikletlerin çoğalacağına inanıyoruz. Eskişehir'de bisiklet yollarının 72 kilometrelik bir projesi vardı, bunun ilk 23 kilometresi yapıldı. Geri kalan etaplarının da yapılmasının takipçisi oluyoruz. Bunun dışında bisikletli ulaşımda yapılan mevcut yollarda, eski ve yeni bisiklet yollarındaki sorunları ve aksaklıkları da belediyelere bildirip onların da düzeltilmesini, onarılmasını sağlıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Eskişehir'de her cumartesi düzenlenen bisiklet turu güvenlik ekipmanlarıyla yapıldı - Son Dakika

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