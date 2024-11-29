Eskişehir\'de Spor Faaliyetleri Değerlendirildi

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Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret edip ildeki spor faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret etti. Ziyarette Müdür Kalın, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yla yaptığı görüşmede, Eskişehir'deki spor faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Hasan Kalın, misafirperverliğinden ötürü Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'ya teşekkür etti. - ESKİŞEHİR