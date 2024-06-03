Eskişehir\'de \'Temiz Hava İçin Otomobilsiz Bir Gün\' Temalı Bisiklet Turu Düzenlendi

Spor

Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 'Temiz Hava İçin Otomobilsiz Bir Gün' temalı bisiklet turu yapıldı.

'Dünya Bisiklet Günü', her yıl 3 Haziran tarihinde kutlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Dünya Bisiklet Günü'nde bu yılki tema 'Temiz Hava İçin Otomobilsiz Bir Gün' adıyla belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü binası önünden pedal çevirmeye başlayan katılımcılar, Eskişehir Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne kadar bisiklet sürdü. Turu tamamlayan bisikletçilere çeşitli ikramlar verildi.

"Etkinliğimizin amacı günlük hayatta bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik, ekinlik öncesinde bir konuşma yaptı. Çelik, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Yaşadığımız dünyada sürdürülebilirliği sağlayarak gelecek nesillerin yaşam hakkını korumak amacıyla 1972 yılından bu yana doğal çevrenin korunması, sürdürülebilir yaşam çevrelerinin oluşturulması, iklim değişikliği ile mücadele konularında çevre bilincinin arttırılması için tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Dünya Çevre Günü kutlamaları yapılmakta olup, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 'Türkiye Çevre Haftası' konulu genelge ile 5 Haziran Dünya Çevre Gününün bulunduğu hafta Ülkemizde 'Türkiye Çevre Haftası' olarak ilan edilmiştir. Bu çerçevede her sene 81 İlimizde Bakanlığımızca belirlenen tema uyarınca çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bakanlığımız 2024 yılının temasını 'Hepimizin Bir Dünyası Var' olarak belirlemiştir. Belirlenen tema çerçevesinde ilimizde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü olarak 'çevreyi koruma bilinci ile hareket ederek gelecek nesillere yaşanabilecek bir dünya bırakabiliriz' sloganıyla birçok etkinlik düzenledik. Bu etkinliklerimizden ilkini gerçekleştirmek üzere burada toplanmış bulunuyoruz. 3 Haziran tarihinin Dünya Bisiklet Günü olarak kutlanması sebebiyle biz de birazdan 'Temiz Hava için Otomobilsiz Bir Gün' diyecek ve pedallayacağız. Etkinliğimizin amacı, günlük hayatta bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve çevre dostu ulaşım araçlarının kullanımını teşvik etmek ve bu sayede karbon ayak izimizin azaltılmasına katkı sağlamaktır. Bakanlığımız bu konuda yerel idarelere destek vermektedir, yerel idarelerin de çevre dostu ulaşım araçlarını vatandaşların hizmetine sunmak için planlamalarında bu hususlara öncelik vermesi önem arz etmektedir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü olarak, Türkiye Çevre Haftası etkinliklerimiz devam edecektir. 5 Haziran'da saat 09.30'da Valilik Meydanı'nda çelenk sunma töreni sonrasında düzenlediğimiz yarışmalarda başarılı olan çocuklarımıza ödüllerini verecek, sonrasında ilimizde bulunan tabiat varlıklarını tanıtmak amacıyla hazırladığımız sergimizin açılışını yapacağız. Diğer etkinliklerimize de sizleri davet ediyorum. 'Temiz Hava İçin Otomobilsiz Bir Gün' temasıyla gerçekleştirdiğimiz Bisiklet Turu etkinliğimize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür eder, herkes için güzel bir gezinti olmasını, etkinliğimizin çevre dostu ulaşım araçlarının daha yoğun olarak kullanılmasına katkı sağlamasını dilerim." - ESKİŞEHİR