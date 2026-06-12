Eskişehir Gençlik ve Spor Şöleni Coşkusu - Son Dakika
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Eskişehir Gençlik ve Spor Şöleni Coşkusu

Eskişehir Gençlik ve Spor Şöleni Coşkusu
12.06.2026 10:31
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Eskişehir'de gerçekleşen şölen, spor ve eğlenceyi bir araya getirerek renkli anlar sundu.

Eskişehir'de gerçekleştirilen Gençlik ve Spor Şöleni, sporun enerjisini eğlencenin coşkusuyla buluşturarak renkli görüntülere sahne oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Herkes İçin Spor Federasyonu iş birliğinde düzenlenen etkinlik, Necdet Yıldırım Futbol Sahası'nda yapıldı. Çocukları, gençleri ve aileleri bir araya getiren şölende; şişme oyun parkurları, turnuvalar, yarışmalar ve birbirinden eğlenceli aktiviteler katılımcılarla buluştu. Etkinlikte, sporun birleştirici ve geliştirici gücü ön plana çıkarken çocuklar ve gençler hareket dolu bir günün keyfini çıkardı.

Programa; Vali Yardımcısı Sayın Güney, İl Müftüsü Muharrem Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, protokol üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Jülide Zehra Kavas Jülide Zehra Kavas:
    her yıl bu etkinliklere ne kadar para harcanıyo acaba oğlum 0 0 Yanıtla
  • Füsun Sevinç Füsun Sevinç:
    güzel bir etkinlik düzenlemişler fazla ses çıkarmadan işini yapan insanlar var 0 0 Yanıtla
  • Nuh Sanal Nuh Sanal:
    ben de bi gün önce benzer bi etkinlikte vardım çocuğumla ve çok iyi hava vardı ama organizasyon biraz dağınık kalmış yine de çocuklar eğlenmiş o yeterli bence 0 0 Yanıtla
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