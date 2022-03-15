Eskişehir'in spor tarihi söyleşide konuşulacak - Son Dakika

Eskişehir'in asırlık spor tarihi, 19 Mart'ta gerçekleştirilecek "Eskişehir'de Spor" başlıklı söyleşide konuşulacak.

Kentin 100 yıllık spor tarihine ışık tutan atletizmden eskrime, güreşten boksa önemli spor olayları, yokluk ve zorluklara rağmen başarıdan başarıya koşmuş sporcularının anıları ve hikayeleri, Sinan Ören ve Filiz Tiryakioğlu tarafından katılımcılarla paylaşılacak.

Söyleşi, 19 Mart Cumartesi günü saat 14.30'da Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da gerçekleştirilecek.