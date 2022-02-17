Üye Girişi
Eskişehir Ormanspor, Beşiktaş maçında taraftarını salona bekliyor - Son Dakika

Eskişehir Ormanspor, Beşiktaş maçında taraftarını salona bekliyor

17.02.2022 14:02
Eskişehir Ormanspor, Beşiktaş maçında taraftarını salona bekliyor

Hentbol Erkekler Süper Ligi ekiplerinden Eskişehir Ormanspor, 16. haftada evinde Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Hentbol Erkekler Süper Ligi ekiplerinden Eskişehir Ormanspor, 16. haftada evinde Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Porsuk Spor Salonu'nda hazırlanan Eskişehir temsilcisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasında bulunan oyuncu Ali Can Göçmen dışında eksik bulunmuyor. Tecrübeli oyuncu Mehmet Demirezen ise burnundaki kırık nedeniyle antrenmana maskeyle çıktı.

Kulüp Başkanı İsmail Boz, yaptığı açıklamada, Avrupa kupalarına katılma hedefiyle çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.

Hafta sonu Beşiktaş ile önemli bir karşılaşma yapacaklarını belirten Boz, "Beşiktaş maçında en güzel şekilde mücadelemizi verip, sahadan mutlu ayrılmak istiyoruz. Bunu yaparken de Eskişehir taraftarının ve hentbol severlerin Porsuk Spor Salonu'na gelmelerini ve maçımızı şölen havasına çevirmeleri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Burçin Albayrak: "En büyük gücümüz Eskişehir taraftarı olacak"

Sportif direktör Burçin Albayrak ise Eskişehir temsilcisinin Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldığını anımsatarak, ligin ikinci yarısında da 3'te 3 yaparak ilerlediklerini hatırlattı.

Avrupa kupasına katılma hedefi doğrultusunda başarılı şekilde yollarına devam ettiklerine değinen Albayrak, şunları kaydetti:

"Porsuk Spor Salonu'nda bu pazar günü ligde zirvede yer alan Beşiktaş takımı ile karşılaşacağız. Rakibimizin ismine saygı duysak bile hiçbir şekilde çekincemiz yok. Son topa kadar Eskişehir Ormanspor'a yakışan mücadeleyi sahada ortaya koyacağız. Bu mücadeleyi ortaya koyarken de en büyük gücümüz Eskişehir taraftarı olacak. Eskişehir taraftarları ve hentbol severlerle heyecanımızı, coşkumuzu ortak yaşamak istiyoruz. Unutmasınlar ki tribünde yerleri hazır. Haydi Eskişehir salona."

Eskişehir Ormanspor, 20 Şubat Pazar günü saat 20.00'de Beşiktaş ile Porsuk Spor Salonu'nda karşılaşacak.

YORUMLAR
500

Hentbol Erkekler Süper Ligi, Eskişehir, Beşiktaş, Hentbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eskişehir Ormanspor, Beşiktaş maçında taraftarını salona bekliyor - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
14:02 Eski milli futbolcu Charles Yobane, taksicilik yaparken öldürüldü
13:55 Mağaza sahibinin yüce gönüllülüğü! Önce hırsızlık yaptı, sonra da gelip helallik istedi!
13:17 Camiden sonra bir icra da Akçakale Belediyesi'ne! Borçları nedeniyle binalarını satışa çıkardılar
13:47 Türkiye'ye yaklaşıyor! Sahra Çölü'nden yola çıktı
13:39 Seri tacizci müdür, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt'ın da başını yaktı
22:57 Sonunda bu da oldu: Camiye elektrik borcu nedeniyle icra geldi
13:26 Kadın sporcuları suyun içine gizleyen Sutopu Federasyonu, erkeleri mayoyla paylaştı! Sosyal medyada tepki yağdı
13:18 Atanan engelli memurun soyadını duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esprili yanıt
13:14 İBB'nin ihtiyaç sahipleri için topladığı para, İstanbul Defterdarlığı'na aktarıldı
12:57 Bülent Serttaş klibinde Ukraynalı modeli oynattı! Herkes Oryantal Didem'i hatırlattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 14:12:42. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir Ormanspor, Beşiktaş maçında taraftarını salona bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement