Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu Öğrencisi Aynişah Akkoca Minikler Kız Judo İl Birincisi - Son Dakika
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Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu Öğrencisi Aynişah Akkoca Minikler Kız Judo İl Birincisi

Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu Öğrencisi Aynişah Akkoca Minikler Kız Judo İl Birincisi

Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu öğrencisi Aynişah Akkoca, 'Minikler Kız Judo' müsabakalarında il birinciliğini kazandı. Eskişehir'de düzenlenen 'Okul Sporları' programı kapsamındaki Judo müsabakalarında, Akkoca rakibine karşı galip gelerek il birincisi oldu. Okul yönetimi, şampiyon öğrenciyi ödüllendirdi.

23.02.2024 10:10  Güncelleme: 10:14
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Eskişehir'de 'Okul Sporları' faaliyetleri kapsamında, Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu öğrencisi Aynişah Akkoca, 'Minikler Kız Judo' müsabakalarında il birinciliğini kazandı.

2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı 'Okul Sporları" programı kapsamında yer alan 'Judo' Eskişehir İl birinciliği müsabakaları, Eskişehir Yenikent Spor Salonu'nda yapıldı. Düzenlenen finalde, rakibine karşı galip gelerek il birinciliğini hak eden Aynişah Akkoca madalyayı kazanan taraf oldu. Eskişehir Ticaret Borsası ortaokulu ve Ticaret Borsası İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Oktay Turinay düzenlenen törende yaptığı konuşmasında, "Şampiyon olan ve okulumuza 'Judo' alanında madalya kazandıran Aynişah kızımızı ve antrenörlerini gösterdiği başarısından dolayı tebrik ediyorum. Okulda da küçük bir tören düzenlendik ve şampiyon öğrencimizi ödüllendirdik" dedi - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu Öğrencisi Aynişah Akkoca Minikler Kız Judo İl Birincisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu Öğrencisi Aynişah Akkoca Minikler Kız Judo İl Birincisi - Son Dakika
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