Eskişehir Yarı Maratonu\'nda Siirtli Atlet Başarı Kazandı

Eskişehir'de bu yıl 6. kez düzenlenen Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu'nda Siirtli atlet Muhittin Gürhan önemli başarılar elde etti.

Toplam bin 327 sporcunun katıldığı yarışmada 10 kilometrelik parkuru 32 dakika 58 saniyede tamamlayan Muhittin Gürhan, genel klasmanda 5. olurken, 35-39 yaş kategorisinde ise birincilik kürsüsüne çıktı.

Gürhan, gösterdiği performansla hem memleketi Siirt'i hem de bağlı bulunduğu belediyeyi başarıyla temsil etti. Başarılı sporcu, dereceye giren isimler arasında yer alarak büyük takdir topladı. - SİİRT