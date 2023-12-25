Samsun'da düzenlenen C.F.A Promotion Kemer Maçına çıkan Eskişehirli kick boksçu Doğan Kılıç, İranlı rakibini nakavt ederek şampiyon oldu.

Eskişehirli kick boksçu Doğan Kılıç, Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen C.F.A Promotion Kemer maçında 71 kiloda İranlı Davood Alızadeh ile ringe çıktı. Eskişehirli kick boksçu Kılıç, müsabakanın 2'nci raundunun 15'inci saniyesinde rakibini nakavt etmeyi başardı. İranlı rakibini mağlup eden Doğan Kılıç, kemerin sahibi oldu. Altın kemerin sahibi olan Doğan Kılıç, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. - ESKİŞEHİR