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Eskişehirli Kick Boksçu Doğan Kılıç İranlı Rakibini Nakavt Ederek Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Eskişehirli Kick Boksçu Doğan Kılıç İranlı Rakibini Nakavt Ederek Şampiyon Oldu

Samsun'da düzenlenen C.F.A Promotion Kemer Maçı'nda Eskişehirli kick boksçu Doğan Kılıç, İranlı rakibini nakavt ederek şampiyon oldu. Kılıç, müsabakanın 2'nci raundunun 15'inci saniyesinde rakibini mağlup etti ve altın kemerin sahibi oldu.

Eskişehirli Kick Boksçu Doğan Kılıç İranlı Rakibini Nakavt Ederek Şampiyon Oldu
25.12.2023 - 15:41,
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Samsun'da düzenlenen C.F.A Promotion Kemer Maçına çıkan Eskişehirli kick boksçu Doğan Kılıç, İranlı rakibini nakavt ederek şampiyon oldu.

Eskişehirli kick boksçu Doğan Kılıç, Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen C.F.A Promotion Kemer maçında 71 kiloda İranlı Davood Alızadeh ile ringe çıktı. Eskişehirli kick boksçu Kılıç, müsabakanın 2'nci raundunun 15'inci saniyesinde rakibini nakavt etmeyi başardı. İranlı rakibini mağlup eden Doğan Kılıç, kemerin sahibi oldu. Altın kemerin sahibi olan Doğan Kılıç, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehirli Kick Boksçu Doğan Kılıç İranlı Rakibini Nakavt Ederek Şampiyon Oldu - Son Dakika
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